Pourquoi l'arrivée de Macron est-elle bénéfique aux relations franco-chinoises  ?

Dimanche dernier, la France a tourné une nouvelle page, non seulement pour le peuple français, mais aussi sur le plan international. Lundi, le président chinois a déclaré au nouveau président français, dans son message de félicitations, que « la Chine se tient prête à travailler avec la France afin de faire progresser le partenariat stratégique franco-chinois à un niveau supérieur ». Mardi, ils ont échangé au téléphone.

Même si la Chine a été un sujet peu abordé pendant la campagne présidentielle française, le programme d'En Marche! explique que « la Chine est un acteur fondamental avec lequel la France et l'Europe doivent renforcer et équilibrer leurs relations dans les domaines sécuritaires, commerciaux et écologiques ».

A cause de la montée du populisme aux États-Unis et en Angleterre, et des relations tendues avec la Russie, il serait logique que la France recherche plus de coopération avec la Chine qui, malgré son ralentissement économique, continue de croître. Nous pouvons effectivement espérer que l'arrivée d'Emmanuel Macron favorisera encore plus le développement des relations franco-chinoises dans les années à venir, et ce pour plusieurs raisons.

L'image positive du nouveau président français

Le plus jeune président de l'histoire de la cinquième République française suscite l'admiration de beaucoup de Chinois, qui le perçoivent comme quelqu'un de brillant et de dynamique. En outre, il a mentionné à plusieurs occasions le dicton selon lequel « peu importe que le chat soit noir ou blanc, tant qu'il attrape des souris ». Cet usage d'une phrase emblématique de Deng Xiaoping, architecte en chef de la réforme économique de la Chine, constitue une marque, pour les Chinois, de son esprit pragmatique et de son estime pour la Chine.

D'ailleurs, la relation avec son épouse, plus âgée de 24 ans, a beaucoup impressionné les Chinois ; elle a conforté en eux l'image du « romantisme français ». Depuis 2015, cette histoire circule sur Internet et les réseaux sociaux chinois, et suscite nombre de discussions. Depuis dimanche dernier, sur Weibo (le Twitter chinois), « la femme du président français » est même devenue un mot clé pour la recherche dans les hashtags.

Malgré des avis parfois divergents, de nombreux Chinois n'hésitent pas à adresser des compliments : « L'âge en amour n'est jamais un problème », ou, « C'est le romantisme français ! » Il faut savoir qu'en Chine les hommes préfèrent généralement les femmes jeunes, voire très jeunes, et que les femmes célibataires ayant plus de 27 ans sont considérées comme des femmes « laissées de côté ».

Attitudes similaires face à la mondialisation, au libre-échange et au réchauffement climatique

Tout d'abord, Emmanuel Macron a montré un positionnement favorable à la mondialisation et au libre-échange, même si c'est avec une dose de protectionnisme européen. Le même esprit se retrouve dans les mesures économiques prises ces dernières années par le gouvernement chinois, qui a d'ailleurs lancé l'initiative « One Belt One Road » pour renforcer la coopération avec d'autres pays, notamment en Asie et en Europe, et trouver une relation gagnant-gagnant. Au cours de l'année passée, les investissements chinois à l'étranger dans les secteurs non-financiers ont atteint 170 milliards de dollars, soit une croissance de +44% par rapport à l'année précédente.

De plus, la majorité des Chinois acceptent la tendance à la globalisation, la considérant comme une opportunité plutôt qu'une menace, et une partie d'entre eux s'est même occidentalisée, surtout en terme de comportements de consommation. En 2016, 544.500 Chinois sont partis à l'étranger pour poursuivre leurs études, soit une progression de 36% par rapport à 2012. Les Chinois ont en fait tiré les leçons parfois blessantes de l'histoire de leur pays : les invasions militaires des puissances occidentales en Chine, aux XIXe et XXe siècles, leur ont appris que se déconnecter du monde conduirait seulement à la défaite, voire à la misère.

Emmanuel Macron a d'ailleurs montré une attitude plutôt ouverte par rapport aux investissements chinois en France, malgré les préjugés manifestés par une partie des Français sur ce sujet. Concernant la polémique sur la vente de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, certes décidée par son prédécesseur mais signée alors qu'il était ministre de l'Économie, il a répondu en février dernier, lors d'une interview de France 3 Midi-Pyrénées : « On ne peut pas aimer les Chinois qui achètent des Airbus et pas ceux qui investissent dans l'aéroport ». Il a toutefois adopté une attitude dure face aux ventes d'acier « un peu trop compétitives » des entreprises chinoises en Europe. En outre, contrairement aux États-Unis, la Chine et la France vont continuer de lutter contre le réchauffement climatique. De nombreuses mesures ont été annoncées par le président Xi lors de la COP21 à Paris, notamment afin d'atteindre ses objectifs de réduction d'émissions de CO2.

L'attention accordée à la communauté chinoise en France

En mars dernier, lorsque l'incident de Liu Shaoyao, ressortissant chinois abattu à son domicile par des policiers français, a suscité de l'émoi et de l'indignation dans la communauté chinoise en France, Emmanuel Macron a été le premier et le seul homme politique français à recevoir la famille Liu et plusieurs membres de la communauté ; il a d'ailleurs souligné l'importance des relations franco-chinoises.

De nombreuses opportunités existent entre la Chine et la France, de manière bilatérale, en particulier en ce qui concerne la consommation, les services, le tourisme et la protection de l'environnement. Face aux défis économiques, au terrorisme et aux divisions plus fortes en France qu'il y a une dizaine d'années, continuer de collaborer avec les autres pays - y compris la Chine -, voire s'en inspirer, permettrait d'unir les forces, de se soutenir mutuellement, et d'ouvrir de nouvelles voies. Nous espérons plus d'échanges, plus de coopération et plus d'amitié entre la Chine et la France à l'avenir !