Pourquoi l’Europe retiendra son souffle pour la présidentielle

À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, les Français ne sont plus les seuls à se questionner sur leur avenir. Nombreux sont les Européens qui attendent le verdict de l'élection, décisif pour l'avenir de l'Union européenne. Alors que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon inquiètent, quelques uns reposent leur espoir sur un Emmanuel Macron pro-Europe, tandis que d'autres n'ont pas oublié la prestation de Philippe Poutou au dernier débat télévisé. Car, au-delà des responsabilités nationales, le futur économique, social et géopolitique de l'Union repose en grande partie sur ce scrutin. La France s'inscrira-t-elle dans la vague de tentation du repli observée en Grande-Bretagne ? Ou restera-t-elle sur la voie de l'entente commune ?

Pour en parler, trois Européens nous livrent leurs analyses vues de l'étranger : Ana Navarro-Pedro, correspondante à Paris de l'hebdomadaire portugais Visão, Thomas Hanke, correspondant à Paris du quotidien allemand Handelsblatt, et Denis MacShane, ancien ministre britannique des Affaires européennes.