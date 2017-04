Poutine et Trump : alliés ou ennemis ?

Ces derniers mois, on aurait cru voir se dessiner à l'horizon une amélioration des rapports russo-américains, Donald Trump ne tarissant pas d'éloges suite aux flatteries de M. Poutine. Pourtant, il semblerait qu'un net refroidissement ait opéré, particulièrement après la frappe américaine sur l'armée syrienne qui est soupçonnée d'une récente attaque chimique ayant touché la population de Khan Cheikhoun.

À Moscou hier matin, la discussion à propos de la Syrie entre le secrétaire d'État américain Rex Tillerson et son homologue russe Sergueï Lavrov, marquera peut-être un tournant dans l'avenir de ce conflit international. Quelles relations envisager entre les anciens protagonistes de la Guerre Froide ?

Annick Cizel, maître de conférences en histoire et civilisation des USA à l'Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, Dominique Moïsi, géopoliticien et conseiller spécial de l'Institut Montaigne, et Vadim Glusker, correspondant de la chaîne privée russe NTV, en débattent.