Pouvons-nous empêcher la guerre civile au Venezuela ?

Dimanche avaient lieu les élections constituantes au Venezuela. D'après les données officielles, moins d'un électeur sur deux s'est rendu aux urnes pour voter, soit un taux de participation de 41,5%. L'opposition, qui refusait de participer à ce vote qu'elle qualifiait de non constitutionnel, a boycotté le scrutin et appelle aujourd'hui à de nouvelles manifestations. Quant au président Nicolás Maduro, il souhaite que l'immunité des parlementaires de l'opposition soit levée pour pouvoir les juger. En quatre mois, les différentes manifestations antigouvernementales ont fait plus de 120 morts, et le pays est au bord de la guerre civile.

Que peut faire la communauté internationale pour empêcher le pays de sombrer dans la guerre civile ? Pour en discuter, nous recevons Saraï Suarez, journaliste indépendante, Gaspard Estrada, politologue, spécialiste de l'Amérique Latine et Thomas Posado, docteur en science politique à l'Université Paris VIII.