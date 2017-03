Présidentielle 2017 : doit-on laisser filer la dette française ?

Et si les marchés faisaient l'élection ? À quelques semaines de la présidentielle, la question mérite d'être posée. En effet, trois des principaux candidats - Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Benoît Hamon - sont la cible des financiers.

Le point de tension ? Le potentiel « défaut souverain » entrainé par la victoire de l'un des trois prétendants. Le champion du Parti socialiste et le leader de la France insoumise, proposent en effet de ne pas rembourser tout ou partie de la dette française quand la candidate frontiste veut, elle, la convertir en Francs.

Là où le bât blesse ? Les financiers - dont deux tiers sont étrangers - qui détiennent la dette française, sont les mêmes qui peuvent lui prêter les fonds nécessaires à la mise en place d'un programme de politique publique.

En menaçant de ne plus traiter avec la France, les marchés financiers ébranlent-ils la gouvernance démocratique de notre pays ?

On en débat avec l'économiste et historien Nicolas Baverez, Julia Cagé, conseillère économique de Benoît Hamon et le sociologue et chercheur au CNRS Benjamin Lemoine.