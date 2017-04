Présidentielle 2017 : pourquoi les Français sont-ils aussi indécis ?

Moins de 3 semaines nous séparent désormais du premier tour de l'élection présidentielle. Alors qu'en 2012, les sondages réalisés au même moment n'étaient pas si éloignés du résultat final, un mot est sur toutes les bouches en 2017 : indécision. Car si les sondages affluent, personne ne songerait à en faire des prédictions. La volatilité des électeurs rend les pronostics de plus en plus hasardeux, et le temps de la fameuse cristallisation du vote semble tarder. Éclatement de la gauche, affaires qui touchent la droite et l'extrême droite... quelle est à l'origine de l'indécision des Français ?

Pour tenter de répondre à cette question, nous accueillons ce soir François Cusset, historien des idées, Martial Foucault, politiste et professeur à Sciences Po, et Sélyne Ferrero, membre de Nuit Debout.