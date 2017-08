Quel rôle pour l’État dans la politique industrielle ?

Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a annoncé la nationalisation temporaire des chantiers navals de Saint-Nazaire. La réaction de l'Italie ne s'est pas fait attendre : le pays dénonce « un patriotisme économique à la française ». Bruno Le Maire est attendu demain à Rome pour convaincre de renégocier l'accord de reprise de STX par le groupe Fincantieri. Il recevra dans la même journée les acteurs locaux des chantiers navals de Saint-Nazaire.

De STX à GM&S, ce sont plusieurs gros chantiers industriels qui attentent le gouvernement. Bercy prépare, par ailleurs, 10 millions de cessions d'actifs, dont les Aéroports de Paris, pour abonder un fonds pour l'innovation. La France est-elle un État actionnaire ou un État investisseur ? Le politique a-t-il encore la main sur l'économique ? L'État a-t-il encore un rôle industriel à jouer ?

Pour en débattre, nous recevons l'économiste et professeur associé à la Paris School of Business Thomas Porcher, Christopher Dembik, économiste à Saxo Banque et Anna Creti, professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine.