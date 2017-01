Quelle Amérique Obama lègue-t-il à Trump ?

« Obama out », c'est sur ces mots que le 44e président des États-Unis d'Amérique a conclu son dernier discours devant les correspondants de la Maison Blanche en novembre dernier.

Une révolution dans le style sans aucun doute, mais une révolution politique ? Si Barack Obama est désormais reconnu comme un président hors norme, l'heure du bilan approche : « Obamacare », interventionnisme, politique extérieure, bilan économique, quels héritages laissera-t-il aux États-Unis ? Donald Trump - qui annonce vouloir jouer la carte de la fracture - reviendra-t-il sur les principales mesures du mandat de son prédécesseur ?

Pour en débattre, nous recevons Alexandra de Hoop Scheffer, politologue et spécialiste de la politique étrangère américaine, Romain Huret, historien des États-Unis et directeur d'études à l'EHESS et Philip Golub, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris.