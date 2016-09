Quelles perspectives pour l'e-commerce à l'horizon 2025 ?

Le e-commerce a encore un bel avenir malgré ses deux décennies d'existence et attire toujours de nombreux acteurs. Tous ces intervenants doivent néanmoins s'accommoder de l'inévitable ralentissement des ventes en ligne et d'un marché de plus en plus concentré, entre course à la taille critique des marketplaces et acquisitions de pure players par les distributeurs traditionnels.

Le e-commerce est également le théâtre de stratégies variées, qu'elles soient de précision ou de rupture. Des stratégies menées par des plateformes de consommation collaborative et leurs nouvelles promesses de valeur, par des meta marketplaces, ou encore, par des médias sociaux qui se transforment en intermédiaires, s'immisçant entre les distributeurs en ligne et les consommateurs, afin de capter une part de la valeur créée par le e-commerce...

Dans ces conditions, quels sont les leviers de croissance à la disposition des e-commerçants ? Qui sont ces opérateurs qui bouleversent les règles du jeu ? Quels marchés disposent des plus forts potentiels de croissance ?

