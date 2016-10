Réenchanter la démocratie

LA TRIBUNE - Démocratie représentative et citoyenne : à quelles conditions peut-on les harmoniser plutôt qu'entretenir leur rivalité ?

ALAIN TOURAINE - La démocratie doit impérativement être transformée, repensée et reconstruite, afin de conférer à l'individu un rôle moteur, à la fois responsable et entreprenant, susceptible de réenchanter ses aspirations personnelles et son potentiel universaliste. La démocratie représentative n'est pas suffisante. Elle doit être davantage directe, c'est-à-dire également délibérative et participative. À ces conditions, le voeu d'universalité des droits aura davantage de chances d'être exaucé. Pour autant, il faut être prêt à accepter que l'exigence de liberté, l'affirmation de soi comme « être émancipé et autonome », prennent des formes très différentes d'un pays à l'autre. Leur accomplissement emploie une violence souvent proportionnelle au niveau de totalitarisme qu'elles doivent combattre. En effet, face à un pouvoir total, le mouvement social qui lui résiste mobilise tous les aspects de la personnalité de ceux qui le composent. Ce mouvement devrait d'ailleurs être rebaptisé « éthico-démocratique » : démocratique, car il lutte contre le pouvoir total ; éthique, parce qu'il interroge une manière particulière de vivre son individualité, puis de l'inscrire dans la collectivité.

La dimension représentative de la démocratie nécessite que l'offre politique soit le reflet d'une demande sociale ; or, celle-ci n'étant plus homogène et peu lisible - personne ne peut représenter les vieux, les jeunes, les ouvriers... -, la démocratie représentative est automatiquement affaiblie. D'autre part, la démocratie initie un mouvement qui part du terrain et remonte vers le sommet, et nécessite qu'on en limite le pouvoir - jusqu'à créer une démocratie de la défiance, comme en Grande-Bretagne. Résultat, lorsque les bases de la représentation sont aussi socialement affaiblies, le concept de participation devient important, car il permet de régénérer le sentiment d'appartenance, de recréer la chaîne qui va de la demande sociale à l'offre politique. Pour autant, il ne faut pas attacher à ces débats participatifs plus d'importance qu'ils ne méritent.

Il ne peut y avoir de refonte de la démocratie sans reconsidérer l'individu...

Le grand bouleversement de la pensée sociale, morale, et en partie politique, c'est que la valeur centrale doit être l'individu. La globalisation a généré l'éclatement, l'explosion des institutions. Chaque citoyen, travailleur, minorité ethnique... est encerclé de dangers auxquels il ne peut opposer comme seule défense légitime que son droit d'être un individu, c'est-à-dire de posséder un certain contrôle sur son existence et celle de ses enfants. Le sentiment que l'individu pèse de moins en moins, est abandonné, méprisé, délesté de ses droits réels, est profond. Il est grand temps que des mouvements aussi puissants que ceux de Mai 68 émergent. L'écologie, la transformation de l'emploi, celle des programmes d'enseignement, celle de la nature des relations et de la communication... peuvent en constituer les leviers.

Il est essentiel qu'un lien extrêmement fort unisse l'individu investi dans la construction de son indépendance, de sa différence... et le fonctionnement des institutions. C'est d'autant plus capital dans un tel contexte de désintégration sociale, de crise de confiance en l'avenir, de régénération de la xénophobie qui progresse en Europe.

Propos recueillis par Denis Lafay

