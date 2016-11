Repenser l'Etat

LA TRIBUNE - La résignation des citoyens participe à la crise démocratique. Elle est d'autant plus préoccupante qu'elle est corrélée à une considération inadaptée de l'État...

MICHEL WIEVIORKA - L'évaporation des médiations classiques participe à expliquer la résignation et l'apathie qui ont envahi une société que la capacité collective de résister, d'imaginer, et d'aspirer à un idéal semble avoir abandonnée. La faculté de produire des mouvements sociaux susceptibles de revitaliser l'espoir est anémique. La France est de moins en moins en situation de débattre avec elle-même. En tout cas actuellement.

Les causes sont multifactorielles. L'une d'elle, paradoxalement, tient en effet à la confiance, encore vive, des Français envers leur système politique et ses partis, contrairement aux Espagnols et aux Italiens qui, de droite comme de gauche, tournent en plus grand nombre le dos à leurs représentants traditionnels. En France, la foi dans l'État, la nécessité de l'État, le besoin d'État, le recours à l'État restent élevés au sein de la population, d'autant plus que l'effacement des médiations intermédiaires crée l'appel à une relation directe avec l'État. Ils sont si élevés qu'en définitive l'État surplombe, aujourd'hui comme hier, la société ellemême, et qu'il en est attendu qu'il la transforme, la refonde, la relance. La population pense État avant de penser société. Et lorsque l'État est affaibli, appauvri, menacé, les citoyens font corps pour défendre ce qui assure encore leurs acquis. Ils - particulièrement les classes moyennes, qui ont accédé à une situation qu'elles ont plus que d'autres peur de devoir abandonner - se protègent en amont, s'arc-boutent. Cette prééminence du rôle de l'État est une caractéristique très française, enracinée dans une longue histoire.

La crédibilité de l'État et du système politique fait certes l'objet de forts doutes, mais ceux-ci sont loin d'avoir culminé et atteint le point de non-retour. Même affaiblis, le tissu politique et celui des médiations intermédiaires assurent le maintien des conceptions traditionnelles de la démocratie - quand bien même la montée en puissance du Front national et la porosité croissante de son idéologie avec celle d'un pan entier de la droite classique manifestent une dérive préoccupante. L'acceptation et la résignation continuent de dominer, même si l'on observe des manifestations extrêmes et radicales de contestation. L'espérance, même faible, demeure plus forte que la désillusion.

Propos recueillis par Denis Lafay

