Smart is beautifull !

Ces temps-ci, « smart » se porte mieux que « small » ! Hillary Clinton, elle-même, n'a-t-elle pas théorisé le « smart power », combinaison de « soft » et de « hard » ? Ainsi en est-il des « smart cities ». Mais que recouvre exactement ce concept de smart city et pourquoi est-il si important ?

L'énumération des qualités qu'il rassemble révèle le flou de sa définition : la sobriété, la connectivité, l'inclusivité, l'agilité... Et la relative discrétion des medias traduit un certain scepticisme voire, pour le dire clairement, le soupçon d'un « coup de marketing » imaginé par le complexe « urbanistico-industriel »

En vérité, une idée-force sous-tend le concept de « smart city », rarement explicitée : c'est celle de fluidité. Fluidité dans la mobilité urbaine, les parisiens mesurant quotidiennement les marges de progrès existantes ; fluidité des transferts d'information permettant, par exemple , la mise en adéquation locale de la consommation et de la production de l'énergie ainsi que l'optimisation de la distribution d'eau ; fluidité des parcours résidentiels grâce à la mise en ligne de s offres de logement sur des plates-formes numériques de place, en réponse aux besoins résultant des trajectoires professionnelles et des recompositions familiales ; fluidité, enfin, des usages entre immobilier tertiaire et logement, selon le rythme auquel l'innovation et l'obsolescence technologiques redessinent les bassins d'activité entre industrie et économie résidentielle. C'est précisément l'objet de l'« architecture de la transformation » que d'anticiper le changement de destination des bâtiments.

Concurrence entre les métropoles

Ainsi, la « smart city », telle que la Caisse des dépôts projette d'en produire un démonstrateur autour du futur village olympique, implique la coopération d'une multitude de « smart players » (aménageurs, promoteurs, investisseurs, énergéticiens, entreprises de BTP, gestionnaires de données) qui sont appelés à devenir les acteurs de la « smart city » au sein de réseaux d'entreprises partenaires.

Pourquoi ce concept comporte-t-il un enjeu majeur ? Parce que dans la civilisation urbaine mondialisée, la concurrence entre les métropoles est générale, permanente et impitoyable. Un exemple ? La compétition pour accueillir les Jeux Olympiques de 2024 disputés entre une métropole en devenir, le Grand Paris, et une métropole en mutation, Los Angeles. La première, Paris, forte, autour du Louvre, de deux millénaires d'histoire. La seconde, Los Angeles, économiquement, financièrement et culturellement surpuissante, avec le « Getty », le « méga-musée » LACMA, les studios d'Hollywood, son quartier des affaires et de la finance...

Dans leur compétition, toutes les métropoles de plus de 10 millions d'habitants doivent être très denses, en termes d'innovation, d'offre de services, mais aussi très fluides, c'est-à-dire polycentriques. Chacun de leurs différents pôles, qu'il s'agisse du plateau de Saclay ou, en Californie du Nord, de la Silicon Valley, autour de Stanford, doit devenir une « smart city ».

Un enjeu vital d'attractivité

C'est un enjeu vital d'attractivité, de rayonnement, mais aussi de puissance commerciale. A l'heure où les métropoles africaines, asiatiques et sud-américaines se développent, parfois dans la plus grande anarchie, menaçant de déstabiliser certains Etats-Nations, la production de la « smart city » revêt la dimension d'une compétence stratégique. Elle implique l'acquisition de multiples savoir-faire exportables, transformant ainsi l'économie résidentielle en socle de la compétitivité internationale. C'est ainsi qu'il faut appréhender la « smart city », « urbi et orbi » !

André Yché, Président du directoire de la SNI

Auteur de « Logement : nouvelle donne » Economica 2015

« La puissance des Nations » Economica 2013