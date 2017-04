Tech : l'impressionnante envolée des fonds français

La France fait figure de proue dans une Europe un peu à la traine, où près de 20% des investissements tech ont été réalisés dans l'Hexagone l'année dernière. Avec plus de 2,260 milliards d'euros investis dans la French Tech, 2016 aura été une année charnière dans l'évolution des investissements du secteur. Mais quels sont les leviers qui ont permis cette accélération ?

Une mosaïque de nouveaux fonds frenchy

L'écosystème des fonds n'est plus aussi homogène qu'il l'était il y a dix ans. Le nombre et la diversité des fonds tech aux deux extrémités du cycle de financement des sociétés reflètent bien l'extrême richesse du secteur.

Les entités qui favorisent les financements initiaux fleurissent dans l'Hexagone. 2017 donne le ton avec l'ouverture de la tant attendue Station F, le plus grand incubateur européen, et la prolifération de villages et startups studios comme E-founders, Village by CA, WAI de BNP Paribas ou Technofounder. A l'instar de Dafni ou OneRagtime, des fonds à forte viralité tirent leur épingle du jeu avec brio grâce à la participation d'anciens entrepreneurs. Une des nouvelles particularités aussi est l'apparition en France de corporate VCs qui s'impliquent fortement dès les premiers tours de table, implication qui illustre la volonté de créer des ponts entre startups et grands groupes.

En ce qui concerne les financements de croissance, la France n'est pas non plus en reste ! En moins de deux ans, trois fonds de « growth » basés à Paris ont émergé : Partech Growth, Idinvest Growth Capital et Eurazeo Croissance. Ces fonds sont capables d'investir plus de 30 millions d'euros dans des sociétés en forte croissance, mais aussi parfois - lorsque le jeu en vaut la chandelle, quand elles sont en perte. Plus largement, les équipes de LBO et MBO parisiennes recrutent de plus en plus de spécialistes en investissement tech, ce qui laissent présager une pondération considérable du secteur dans leur portefeuille. Autre signe : de nombreux fonds de croissance anglo-saxons et américains, comme KKR Growth, Goldman Sachs et Vitruvan, débarquent aujourd'hui sur le marché français avec la ferme intention d'investir dans les prochaines licornes. En 2016, le nombre d'investissements de fonds étrangers dans des startups tech françaises a quasiment doublé.

A la conquête des pépites provinciales

Depuis quelques années, de nouvelles métropoles régionales font un pied de nez à Paris et challengent la capitale, comme Digital Grenoble, Euratech à Lille ou encore So Startup à Toulouse. Ces nouveaux fleurons français attirent de plus en plus le regard des investisseurs : 30% des investissements de 8 sociétés de gestion capital-risque tech parisiennes ayant démarré des fonds dans les 18 derniers mois (360 CP, Caphorn, Partech, Alven, ISAI, Idinvest, Elaia Partners, Serena Capital) ont été réalisés en province l'année dernière, contre 10% en 2014. Une des raisons expliquant la déportation de l'intérêt des investisseurs de Paris vers la province pourrait être la concurrence accrue à Paris des fonds anglo-saxons.

Des ambitions internationales

Sur les 13 investissements réalisés par les fonds de croissance parisiens créés en 2016, seulement 5 étaient à destination de la France.

Dans l'ensemble, les fonds de Capital Risque parisiens adoptent une approche paneuropéenne - ouverture de bureaux en Allemagne et en Espagne, de nombreux investissements en Scandinavie -, voire globale, - comme Ventech, actif non seulement en Europe occidentale mais en Russie et Chine (ou encore Idinvest qui envoie un partner à Shanghai).

Tout cela laisse présager un foisonnement des sources de financement disponibles pour les entrepreneurs en France, alimenté bien sûr par la qualité exacerbée des jeunes pousses françaises. Saluons l'épanouissement et le développement fort de l'écosystème des investisseurs, si bénéfique pour la place parisienne et la French Tech !