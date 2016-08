Terrorisme : pourquoi la Turquie est-elle devenue une cible privilégiée ?

« Vous échouerez ». Lors d'une allocution devant la presse, le président turc Erdogan a mis en garde les djihadistes de Daech qu'il accuse d'avoir dirigé l'attaque du kamikaze « agé de 12 à 14 ans » qui a fait 51 morts et une centaine de blessés samedi 20 août au soir à Gaziantep, lors d'un mariage kurde. La ville située au sud-est de la Turquie est un refuge pour de nombreux Syriens qui fuient la guerre, mais aussi un repaire de djihadistes. En mai dernier, une bombe avait explosé devant un commissariat de Gaziantep, et deux journalistes syriens ouvertement opposés à Daech ont été assassinés ces six derniers mois. Pourquoi la Turquie est-elle sans cesse visée par des attentats ?

Pour en débattre, Selçuk Demir, secrétaire général de l'alliance des juristes franco-turcs, Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS et spécialiste de la Turquie et Seve Izouli, avocate et secrétaire de l'Institut Kurde de Paris.