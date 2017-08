Trop "speed", savons-nous encore "prendre notre temps"

Nous ne cessons de gagner du temps. Et pourtant, au bout du compte, nous en avons de moins en moins. Cherchez l'erreur ! Bardés de nos appareils électroniques, nous filons d'un rendez-vous à l'autre. Mais pour les choses vraiment importantes, les amis, la famille, le temps semble ne plus suffire. Qui appuie sur l'accélérateur ?

Dans "Speed - À la recherche du temps perdu", le cinéaste Florian Opitz mène l'enquête. Avec son regard subjectif et sarcastique, il parvient à aborder le thème complexe de l'accélération du quotidien d'une manière divertissante et très visuelle. Il interroge des spécialistes de la gestion du temps et de la dépendance numérique, des thérapeutes et des scientifiques sur les causes et les conséquences du manque de temps chronique, des conseillers en entreprise et des connaisseurs des marchés financiers. Il rencontre ceux qui poussent à l'accélération mais aussi ceux qui refusent de se laisser entraîner dans cette course effrénée et lui font redécouvrir les bienfaits de la lenteur.