Trump est-il en train de mettre le feu au climat ?

Selon le dernier rapport de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), 2016 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et les constats alarmants se succèdent, 2017 étant déjà au cœur des inquiétudes.

Pourtant, l'émergence du climato-scepticisme est plus que présente, même au sein de la Maison-Blanche. Donald Trump assure d'ailleurs que le changement climatique est un « canular inventé par les Chinois ». Inquiets, les scientifiques ont peur de voir disparaître l'expertise mondiale sur le climat (NASA, Union of Concerned Scientists) et que la pensée économique domine à jamais l'environnement.

Le président américain, qui a annoncé vouloir se retirer de l'accord de Paris, mais aussi vouloir annuler les 3 milliards de dollars promis au Fonds vert pour le climat de l'ONU, est-il en train de mettre le feu au climat ?

Pour en débattre, Bruno Latour, philosophe et sociologue des sciences, Laure Noualhat, journaliste spécialiste de l'environnement et Philippe Chalmin, économiste et professeur à l'Université Paris-Dauphine.