USA, Europe, Chine : la guerre commerciale a-t-elle commencé ?

L'édition 2017 du forum économique mondial a démarré dans un contexte inédit mardi à Davos. Le passage de relai entre les deux présidents américains, les déclarations de Donald Trump sur la remise en cause du libre échange et ses velléités de protectionnisme ont mis la pagaille. Dans ce contexte très tendu, les inquiétudes portent sur les rivalités commerciales entres les puissances mondiales : États-Unis, Europe et Chine. Les représentants de cette dernière se sont d'ailleurs déplacés en masse à Davos et la présence du président Xi Jinping est un signal fort de la part de celui qui se positionne comme l'arbitre de la stabilité économique mondiale.

On en débat avec l'essayiste et économiste Nicolas Bouzou, Elvire Fabry, politologue et chercheure à l'Institut Jacques Delors et David Cayla, Économiste et maître de conférences à l'Université d'Angers.