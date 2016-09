Europa City  : les riverains seront-ils entendus ?

« Nous irons au bout du projet d'Europa City ». Par ces mots, Christophe Dalstein, le directeur du projet porté par la filiale immobilière du groupe Auchan, a donc réaffirmé sans surprise ce lundi sa volonté de poursuivre le méga projet de central commercial, culturel et de loisirs de 3,1 milliards d'euros dans la Val d'Oise. Profitant de la publication ce lundi des discussions menées par la Commission national du débat public (CNDP) sur l'opportunité de ce projet, il a sans délai réaffirmé la motivation de son institution.

Europa City vient en effet d'être soumis au débat public entre le 15 mars et le 13 juillet, soit plus d'une quinzaine de réunions avec les habitants les plus concernés par l'émergence du projet, dont le lancement de la phase de construction est prévu pour 2019 et l'ouverture pour 2024. Les discussions furent animées, car Europa City, qui s'étalera sur 80 des 300 hectares du triangle de Gonesse (Val d'Oise), entre les aéroports du Bourget et de Roissy, pourrait de fait révolutionner complètement l'écosystème du territoire.

L'emploi, principal sujet de réoccupation

Sans surprise, le thème qui est le plus revenu lors des discussions fut celui du nombre d'emplois qui seront créés pendant la phase de construction du projet, et pendant sa phase d'exploitation. Prenant place à côté de villes où le chômage chez les jeunes est particulièrement élevé, et où l'Etat éprouve toutes les peines du monde à agir pour inverser cette tendance lourde, Europa City revêtirait, il faut dire, un enjeu particulier. A Garges-lès-Gonesse, Aulnay-Sous-Bois, Villiers-Le-Bel ou Sarcelles, les taux de chômage sont effectivement supérieurs à 15 %, selon l'institut d'aménagement et d'urbanisme de l'Île-de-France.

Sans surprise, donc, les plus fervents défenseurs du projet sont ceux qui mènent « la bataille » de l'emploi... tout comme ses plus importants détracteurs qui craignent plus de destructions que de créations. Les directeurs du projet Europa City mettent pourtant en avant des chiffres impressionnants de créations de postes : 4.200 emplois par an en moyenne durant la phase de construction et 11.800 pendant la phase d'exploitation. Mais ces chiffres sont discutables, d'une part car ils commencent à dater (2011) et, d'autre part, car la méthodologie du cabinet Sémaphores qui a réalisé l'étude fut très peu détaillée. Ces chiffres ont d'ailleurs été quelque peu tempérés durant le débat public par des études commandées par la CNDP.

Gigantisme du projet

On craint aussi que le méga projet de 230.000 m² de surfaces commerciales ne détruise par ailleurs des emplois. Les principaux opposants aux projets se sont inquiétés du « gigantisme du projet et de son impact sur les activités existantes ». Dans le département de la Seine-Saint-Denis notamment, qui borde le triangle de Gonesse, les petits commerçants sont inquiets. Et personne n'a jusqu'ici pu délivrer de prévision sérieuse sur le solde net d'emplois que générera Europa City. Il est aussi demandé que l'emploi local soit privilégié. Et même si Auchan promet des formations aux jeunes, des doutes subsistent, notamment pour la phase de construction, où des majors du BTP risquent d'amener leurs propres effectifs sur place.

Les pourfendeurs du projet ont aussi mis en avant l'urbanisation des 300 hectares de terres agricoles du triangle de Gonesse - dont 80 pour le seul projet Europa City. Une contradiction en cette période post-COP 21 qui s'est, qui plus est, tenue à quelques encablures de Gonesse, au Bourget. « A la préservation du territoire, notamment des terres agricoles, s'oppose son urbanisation pour répondre à la concurrence des grandes métropoles internationales », relate Christian Leyrit, le président de la CNDP.

Un projet revu ?

Mais le Schéma directeur de la région Île-de-France (Sdrif) a déjà donné son aval par deux fois en 2008 et en 2013 à l'urbanisation du triangle de Gonesse à des fins de développement économique, quels que soient les projets qui s'y implantent, Europa City ou non. Du reste, le sujet environnemental fut, selon l'avis de Claude Brévan, qui menait les débats publics, moins mis en avant que le thème de l'emploi.

« En théorie » Europa City n'est cependant pas obligé de tenir compte des remontrances de ses détracteurs. Certes, Christophe Dalstein a réaffirmé ce lundi que certaines remarques des citoyens seront prises en compte afin d'amender le projet, mais la CNDP n'aura pas de pouvoir contraignant vis à vis du maître d'ouvrage privé. L'institution publique se considère en effet comme « un greffier éclairé » qui ne donne pas d'avis, seulement des recommandations.

Meilleur climat de confiance

Les débats retranscrits par la Commission pourront toutefois être invoqués plus tard dans la procédure administrative, qui devrait durer jusqu'à 2018. Concrètement, si in fine un juge administratif est saisi en contentieux au motif que la participation citoyenne aurait été considérée « de manière insuffisante » par le porteur du projet, alors il pourra se tourner vers les comptes-rendus de la commission nationale du débat public pour étayer sa décision.

En attendant, la CNDP a tout de même appelé à « la création d'un meilleur climat de confiance », qui « impliquerait dans cette hypothèse que des engagements précis soient pris par le maître d'ouvrage vis-à-vis (..) des citoyens, notamment dans les domaines de l'emploi local et la formation des jeunes du territoire, la participation des PME et entreprises locales à la réalisation du projet ». Reste à savoir si sur ces sujets Europa City acceptera de modifier son projet. Prochain rendez-vous dans trois mois.