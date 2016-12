Paris n'aura finalement pas sa rue Steve Jobs

Paris boude Steve Jobs. Le Conseil de Paris s'est opposé à une rue portant le nom de l'entrepreneur américain et cofondateur d'Apple. Bruno Julliard, premier adjoint de la maire PS de Paris Anne Hidalgo, a précisé à l'AFP que le nom de l'ancien patron de la marque à la pomme n'avait pas été re-proposé car il "ne fait pas l'unanimité" et "au nom d'une tradition de compromis" dans la dénomination des voies parisiennes.

Début décembre, le maire socialiste du 13e arrondissement, Jérôme Coumet, avait fait voter la proposition d'attribution du nom de Steve Jobs à une des voies entourant la Halle Freyssinet. Cette proposition avait fait réagir les élus communistes et écologistes qui s'étaient opposés à ce vote, préconisant Ada Lovelace, pionnière de l'informatique. Le maire du quartier populaire du sud-est de la capitale avait par la suite confirmé sur Twitter que le nom de la Britannique avait également été retenu.

Un nom à caractère polémique

L'exécutif socialiste n'a pas souhaité faire passer cette décision locale au vote lors du Conseil de Paris étant donné la réputation et l'image que reflète la multinationale. Les scandales d'optimisation fiscale et la question des conditions de travail dans les usines sous-traitantes ont été les arguments mis en avant par les communistes et écologistes.

Le Conseil a préféré Alan Turing, Ada Lovelace, Grace Murray Hopper, Betty Holberton et Karen Sparck Jones pour dénommer les rues qui vont entourer la Station F, le futur incubateur de startups de Xaviel Niel.

(Avec AFP)