Pourquoi la "smart montagne", ça gagne !

Si certains tentent d'occuper le créneau de première smart région d'Europe, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on se pose en leader avec, pour y parvenir, un atout, une richesse enfin regardée à sa juste valeur : la montagne. Une montagne qui gagne à être (re)connue tant elle possède (ce que l'on appelle dans le jargon) un potentiel de développement. Quelque peu oubliée jusqu'ici des stratégies, l'annonce d'un programme dédié, annonce faite par le président de la Région, Christian Estrosi, au printemps dernier, remet la montagne sous les feux des projecteurs et de l'attention. L'enveloppe de 100 millions d'euros promise sur 5 ans doit donner le coup d'accélérateur et les moyens financiers de mener une véritable politique de développement. Car, sans structuration, point de salut.

La Région a notamment défini des axes différents, mais tous complémentaires tant ils procèdent d'une logique. S'il faut rénover et renouveler les équipements existants destinés à la pratique du ski alpin et du ski nordique, il faut aussi encourager les équipements en neige de culture, mener en parallèle l'aménagement des coeurs de stations, favoriser la mobilité douce, renforcer le tourisme dit hivernal, le tout avec une bonne dose de rénovation du parc de logements touristiques et avec une sacrée couche de numérique pour rendre mature et moderne tout cela.

Versant loisirs

Est-ce pour autant que la montagne part de zéro ? Loin s'en faut. Depuis plusieurs années déjà, les nouvelles technologies ont pris le chemin des cimes enneigées pour apporter leur plus-value. Nombreuses sont les stations à avoir développé des services qui intègrent le numérique, s'adaptant à la demande client.

Il y a ainsi les vidéozones comme à Serre Chevalier qui retransmettent en direct sur écran géant le parcours des skieurs.

Filmés tout le long de leur descente ils peuvent, grâce au numéro de forfait, repartir avec la vidéo en souvenir et ensuite partager leurs exploits sur les réseaux sociaux. À Vars, les deux lignes de ski libre du snowpark sont équipées elles aussi de caméras qui se déclenchent lors du passage du skieur et qui produisent une vidéo disponible via les réseaux sociaux, tout comme à Valberg. Toujours à Vars, une application permet de calculer sa vitesse à ski, de donner rendez-vous à ses amis, de calculer le nombre de kilomètres parcourus et même de réaliser des challenges. À Serre Chevalier, une plate-forme communautaire, baptisée WeAreSerreCheAddict, permet pour toute arrivée via BlablaCar de bénéficier de réductions sur les forfaits.

L'expérience est poussée encore plus loin avec un remboursement offert aux ambassadeurs de ladite plateforme qui, avec un système de badge récompense, permet d'organiser des rencontres « CoGlisse » entre fans.

Remonter la pente économique

Même si bien sûr, le numérique s'est déjà glissé dans le modèle économique des stations et si, comme le dit Charles-Ange Ginésy (député-maire de Péone-Valberg dans les Alpes-Maritimes et président de l'Association nationale des mires de stations de montagne), « tout cela s'est imposé à nous par le comportement de l'usager », il y a sur le sujet une vraie problématique de développement économique. Les territoires de montagne représentent de réelles opportunités, avec des intérêts qui se croisent. Numériser, c'est permettre le fameux désenclavement. C'est donner les conditions pour que des compétences et des talents demeurent sur le territoire, voire pour donner envie à d'autres de venir y poser doudounes, compétences et après-ski. D'où l'importance du raccordement par la fibre, du très haut débit. Ce sont évidemment de nouveaux axes de croissance pour les entreprises. On imagine bien sûr, les startups trouver en montagne tous les applicatifs possibles et imaginables. Mais ce sont aussi et surtout pour les plus traditionnelles, notamment celles issues du BTP, des chantiers de rénovation ou d'embellissement à saisir. C'est pour l'agriculture, le commerce, et l'artisanat un axe de diversification. C'est bien cela la substantifique moelle de la smart montagne. Plus intelligente, donc plus compétitive, elle va permettre cet effet boule de neige qui rejaillira sur le positionnement novateur de toute la région. La smart montagne, ça ne peut que gagner. Et c'est même souhaitable.

___

ENCADRE

Pierre Vollaire, le visionnaire

Imaginer la smart montagne, ou tout au moins imprégner la montagne de numérique : ce chef d'entreprise venu du secteur des nouvelles technologies y travaille depuis longtemps. En 2004, il imagine le premier Forum Ocova dédié aux objets communicants et sans contact. On est alors loin de parler de montagne intelligente ; mais cet ingénieur, fondateur de l'entreprise ARD à Gap dans les Hautes-Alpes (société reprise en 2012 par Frédéric Spagnou) qui a contribué à la création du pôle Solutions Communicantes Sécurisées (SCS), y devine des opportunités à ne pas ignorer. Ainsi, chaque année, laboratoires, industriels, PME, se retrouvent sur le Forum et donnent naissance à des projets d'expérimentation. Douze ans plus tard, Ocova, qui a quitté Gap pour se tenir aux Orres, dont Pierre Vollaire est le maire, s'est entièrement dédié à la smart montagne. D'ailleurs, les Orres se positionnent fortement sur ce créneau et souhaitent devenir un territoire d'accueil pour les entreprises innovantes ; histoire de boucler la boucle.

« Ma vision est d'allier les technologies environnementales et numériques pour une montagne de demain qui respecte nos fondamentaux, précise Pierre Vollaire. La montagne doit être un territoire préservé. Les technologies numériques sont là pour faciliter la vie, mais ce ne sont pas des gadgets. »

C'est le cas du SRS, ce Smart Rainfall System développé avec la Maison de la Météo et le CNRS, qui permet de mesurer la pluviométrie en temps réel en partant de l'affaiblissement du signal d'un satellite. Utile aussi, et même absolument nécessaire, la fibre optique va être déployée aux Orres en site pilote cet hiver. Un élément incontournable pour le développement et la création d'emplois.

Cela permettrait d'installer des entreprises à forte valeur ajoutée. Mais l'autre cheval de bataille de Pierre Vollaire, c'est la rénovation encouragée des résidences secondaires:

« Il faut aussi de l'impulsion fiscale pour permettre aux résidences secondaires ce que l'on a accordé en termes de rénovation aux résidences principales. »

L'autre sujet, c'est la neige de culture. Un élément tout autant indispensable qui s'inscrit dans l'équilibre économique des stations. Aux Orres, 50% du domaine skiable doit tout à la neige de culture. Un pourcentage que Pierre Vollaire voudrait faire grimper à 70%. L'Appel à manifestation d'intérêt lancé par la Région devrait notamment permettre à la station de réduire le nombre de ses remontées mécaniques.

La smart montagne ? L'occasion rêvée « d'accélérer la pénétration des innovations et d'amener la connaissance aux décideurs. Nous avons des idées, nous ne faisons pas des projets pour des projets, mais pour avoir des résultats. C'est un process industriel qui s'accompli, en silence ». Pierre Vollaire appuie le discours avec les chiffres. « Les retombées économiques directes de la station représentent 80 millions d'euros et 800 emplois ». En Provence-Alpes-Côte-d'Azur, les 60 stations réalisent un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros pour 12 000 emplois. L.B.

____

TROIS QUESTIONS à Charles-Ange Ginésy, député-maire de Péone-Valberg, président de l'ANMSM (*)

LA TRIBUNE - Quelles opportunités le numérique apporte-t-il aux stations de montagne?

CHARLES-ANGE GINESY - Intégrer le numérique dans nos modèles économiques s'est imposé par le comportement de l'usager. Nos stations se sont également équipées en termes de gestion dématérialisée. Les équipements que les stations ont déployés via des vidéozones - par exemple pour répondre aux fréquentations en saison hivernale - servent aussi désormais pour la fréquentation en station l'été.

On parle beaucoup de l'utilisation des data ? Quel est son impact ?

Ces données sont des aides précieuses à la décision. La data permet via des capteurs de savoir par exemple quelles pistes sont les plus empruntées et d'affiner la connaissance du comportement du client. C'est un moyen de connaître les points où il est important de mener précisément des efforts d'investissement. Jusqu'à présent, sans la data, les décisions d'investissement se basaient sur le papier, sur des chiffres, mais les choix se faisaient de manière intuitive. À Péone-Valberg par exemple, des capteurs ont été installés le long du sentier planétaire. Ils nous apportent un comptage bien établi. Et là, nous évoquons uniquement le domaine du loisir. Si on entre davantage dans les usages, la data permet de gérer tout ce qui concerne la gestion d'une station, comme les parkings par exemple. Elle nous dit qui vient, à quel moment et compte les véhicules présents sur la route. De tout cela découle une gestion affinée des hôtels, des restaurants, de la location de ski... Elle permet également de reconnaître le client, si celui-ci le souhaite bien évidemment. Derrière le concept de smart montagne, il y a aussi la problématique de la sécurité, la vidéosurveillance des zones de stations qui pourraient être sensibles.

Il y a aussi la question de la mobilité douce. PéoneValberg s'est équipé de douze Twizzy (le véhicule électrique développé par Renault, NDLR) en leasing, six de plus sont attendues ce qui portera à 18 le parc disponible. L'analyse de la data est essentielle à la fois pour la partie utilisateur et pour la partie gestionnaire.

Les startups viennent-elles à vous avec des solutions ? La Smart montagne est-elle une opportunité aussi de relocaliser des entreprises sur les territoires de montagne ?

Nombreuses sont les jeunes pousses qui viennent avec des solutions. Beaucoup sont des applications d'usage, de la gestion d'équipement ou de la gestion de l'énergie. De là à dire de relocaliser des entreprises... Tout est forcément lié au très haut débit qui va encourager le développement du télétravail. J'attends cette solution avec impatience. Nous-mêmes, au sein de l'Association des maires de station de montagne, devons par exemple avoir recours régulièrement à la visioconférence pour nos réunions. Dans les Alpes-Maritimes, le schéma directeur départemental d'aménagement numérique, piloté par le conseil départemental a fait du très haut débit une priorité et vise d'ici à 2021 l'équipement total des territoires qui sont exclus du champ d'intervention des opérateurs privés. Cela concerne 80.000 habitants (l'investissement consacré est de 88 millions d'euros, Ndlr). Mon envie est que toutes les bonnes pratiques développées contaminent les autres stations. Mais toujours dans le respect des territoires. Il ne faut pas que le wi-fi soit partout. Nos stations doivent demeurer des zones protégées.

Propos recueillis par L.B.

(*) Association Nationale des Maires de Stations de Montagne (ANMSM)