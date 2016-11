Ces nouveaux métiers qui fleurissent dans les villes

Ces nouveaux métiers, souvent à temps très partiel, ne sont-ils pas en train de dessiner l'emploi de demain ou la règle serait le cumul plutôt que le traditionnel CDI ? Une question complexe. (Crédits : Reuters)

[ CITIES FOR LIFE ] Plateformes de livreurs indépendants, habitants qui partent à la rencontre de leurs voisins... Les milieux urbains voient émerger aujourd'hui des emplois inédits. C'était le sujet d'une table-ronde dans le cadre du sommet mondial « pour les villes inclusives, innovantes et résilientes », organisé par "La Tribune" et la Mairie de Paris.