Le monde entier a rendez-vous à Paris pour inventer "Les Villes pour Tous"

Dans un monde déjà majoritairement urbanisé, on prévoit que, d'ici à 2050, deux êtres humains sur trois vivront dans des villes. Mais si les villes attirent et créent de la richesse, elles creusent aussi les inégalités, qui, dans ce contexte d'urbanisation galopante, fabriquent trop souvent de l'exclusion sociale. Pour la troisième année consécutive, Smart City du Grand Paris by La Tribune prend ses quartiers à l'Hôtel de Ville de Paris du 21 au 22 novembre. En association avec le forum international Cities for Life, dont la première édition s'est tenue à Medellin en 2015, « Les villes pour tous » se veut la référence sur la ville intelligente, inclusive, innovante et résiliente. Son objectif : mieux comprendre et appréhender la ville de demain.

Deux jours d'échanges, plus de 300 experts internationaux, des maires du monde entier...

Afin d'inventer les solutions pour demain, Smart City du Grand Paris by La Tribune et « Les villes pour tous » donnent la parole aux meilleurs experts internationaux : Carlos Moreno, Pilar Conesa, Lionel Zinsou, Carlo Ratti, et bien d'autres, échangeront avec les dirigeants de la Caisse des Dépôts, Enedis, Icade, JCDecaux, La Banque Postale, Bouygues Immobilier, Orange, Veolia, Wicona ou encore EDF ; mais aussi avec les représentants des Nations Unies, de l'Unicef, de l'OCDE, ainsi que des réseaux de villes "100 Resilient Cities" ou "C40 Cities". De nombreux maires de villes telles que celles/ceeux de Medellín, Le Cap, Berlin, Amman, Stockholm, Rotterdam, ou encore Séoul seront également présents.

La première journée sera consacrée à des sessions en plénière au cours desquelles les partenaires internationaux présenteront leurs travaux et leurs projets pour une ville plus inclusive. La deuxième journée proposera un programme riche et diversifié de tables-rondes et de keynotes qui se dérouleront dans trois salles en simultané. Au programme, notamment, les interventions de Gilles Babinet (responsable des enjeux économiques pour la France auprès de la Commission européenne - Big data et social innovation), de Richard Sennett (écrivain et professeur à la London School of Economics - Les Espaces publics pour tous) ou encore du prospectiviste Joël de Rosnay (Inventer la ville inclusive).

La création de la ville du futur passe avant tout par les nouvelles générations. Nouvelles générations humaines, représentées par des adolescents venus du monde entier plancher sur ce que devrait être la ville de demain avant de le proposer à tous ; mais aussi, nouvelles générations d'entreprises, d'où, cette année encore, la présence d'un village accueillant une vingtaine de startups. Sélectionnées parmi les jeunes pousses les plus innovantes sur les thématiques urbaines, elles présenteront leurs concepts novateurs destinés à améliorer les métropoles de demain.

___

Vous êtes tenté par ce bouillonnement d'idées et de projets autour d'un thème qui nous concerne toutes et tous ? Il n'y a pas une minute à perdre : INSCRIVEZ-VOUS (les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 NOVEMBRE ici).

[ + ] CITIES FOR LIFE, découvrez le PROGRAMME COMPLET !