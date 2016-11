Numa lancera le 22 novembre au forum Cities for Life la seconde édition de DataCity

La nécessité de rendre nos villes plus intelligentes ne fait plus aucun doute. Mais que vise-t-on à travers ce concept de "ville intelligente" ? Ce n'est finalement ni plus ni moins que l'amélioration de la qualité de vie pour ses habitants et la diminution de l'empreinte écologique de nos espaces urbains. La ville intelligente n'est pas - et ne doit pas être - un concentré de technologies déshumanisées. Elle doit être respirable, pratique, agréable, partagée par ses citoyens. C'est précisément ce qu'entend faire le programme DataCity, qui est aujourd'hui l'un des plus grands programmes d'Open Innovation autour des enjeux de la Smart City.

Concrètement, de quoi parle-t-on ?

Le programme réunit des acteurs industriels pour une durée de 10 mois, autour de plusieurs grandes phases. La définition des challenges constitue une première étape essentielle : comment établir un système d'échange d'énergie au sein d'un îlot de bâtiments? Comment informer les citoyens du passage des camions poubelle ? Comment mesurer le taux d'occupation des différents espaces d'un bâtiment ? Tous les challenges sont définis par nos partenaires industriels et sont rendus publics. La deuxième étape consiste à sélectionner des startups afin d'y répondre par des solutions concrètes. L'expérience et le savoir-faire de NUMA dans ce domaine sont un atout majeur dans la réussite de cette phase. Les startups sélectionnées expérimentent in vivo leurs solutions dans la ville, grâce à l'accès aux données de nos partenaires, et avec le soutien de la Ville de Paris.



Pour cette deuxième édition de DataCity, ce sont donc neuf startups qui seront sélectionnées pour rejoindre le programme et bénéficier de l'expertise et des données d'une dizaine de partenaires industriels clés dans tous les aspects qui façonnent nos villes : bâtiment, propreté, énergie, transport... La quantité de données qu'ils s'engagent à mettre à disposition des startups est aussi impressionnante qu'inédite : géolocalisation, consommation énergétique de bâtiments publics, flux de piétons sur les zones urbaines, horaires de passages de ramassage des ordures...

Des synergies startups-grands groupes

En rendant concrètes les collaborations entre startups et grands groupes, les expérimentations auprès des citoyens, la consultation des pouvoirs publics, NUMA souhaite jouer son rôle de plateforme d'innovation en faisant le pari de la diversité. La méthodologie de ce programme a fait ses preuves lors de la première édition, saluée par toutes les parties prenantes comme un franc succès. C'est pourquoi nous avons décidé d'étendre le programme à l'international. DataCity a déjà démarré à Casablanca, et verra le jour dans d'autres villes du monde entier prochainement. Partout, nous gardons cette conviction : les villes intelligentes de demain seront celles qui sauront conjuguer les intelligences de leurs habitants. C'est d'ailleurs la raison d'être de NUMA : être les artisans de l'économie de demain, qui place l'humain au coeur de son développement.



Je vous invite à nous rejoindre le 22 novembre prochain pour le forum Cities for Life à l'Hôtel de Ville de Paris pour le lancement officiel de la deuxième édition de DataCity.