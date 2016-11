Richard Sennett : "La mixité sociale est une source de résilience pour les villes"

La Tribune: Quel est selon vous le plus grand défi auquel les villes devront faire face dans les prochaines décennies?

Richard Sennett: Mon point de vue a changé à ce sujet depuis ma participation à Habitat III. Aujourd'hui, je pense qu'il s'agit de l'inclusion dans les pays en voie de développement où les villes, qui croissent à une vitesse sans précédent, sont déjà, dès leur essor, très inégalitaires.

Les villes occidentales n'étaient-elles pas aussi inégalitaires dès leur naissance ?

Ce qui caractérise les nouvelles villes des pays émergents, ce sont la dérégulation et l'absence de contrôles, alors que les premières villes occidentales, au Moyen-Age, étaient déjà très régulées. Elles s'étendent donc sans limites: il faut huit heures pour traverser Mexico! Et le droit traditionnel, notamment les règles d'acquisition de la propriété, se révèle inadapté face à l'existence de larges zones informelles où les gens peuvent vivre pendant des décennies sans ni droits ni services.

Leurs difficultés spécifiques doivent donc être adressées en évitant toute approche impérialiste -"nous élaborons, vous exécutez"-, car les besoins de leurs populations peuvent être très différents de ce que nous imaginons à partir de notre perspective occidentale. Une fois, à Rio de Janeiro, j'ai demandé à un groupe de vendeurs de rue ce qu'on pouvait faire pour eux. Ils m'on confié qu'ils souhaitaient surtout des comptes bancaires et des cartes de crédit, afin de ne plus être coincés dans l'économie informelle. Je n'aurai pas imaginé une telle réponse.

Mais les villes développées ne doivent-elles pas elles aussi faire face à des enjeux d'inclusion?

Bien sûr. Dans la plupart d'entre elles, et notamment à Paris, la question centrale est aujourd'hui celle de comment permettre aux personnes les moins aisées de continuer à habiter les centres-villes. Airbnb, la gentrification, l'afflux d'immigrés pauvres dans les périphéries sont autant de bombes à retardement, qui ne peuvent pas être ignorées.

Permettre une division de la cité signifie créer les conditions idéales pour de durs conflits sociaux: quand les gens ne se rencontrent pas, ils nourrissent des fantasmes les uns sur les autres... La mixité sociale est en plus une source de résilience pour les villes: en cas de crise économique, par exemple, une ville vivant seulement de tourisme sera dévastée, alors que le maintien de commerces traditionnels permettra d'en atténuer l'impact. Assurer cette cohabitation constitue toutefois un véritable défi pour les planificateurs. A Paris, par exemple, une bonne idée pourrait être de détruire le périphérique!

Vous avez beaucoup travaillé sur la construction de l'identité et sur ses liens avec la ville. Comment interprétez-vous la montée des sentiments anti-immigration que l'on a constatée notamment lors des récents votes au Royaume-Uni comme aux Etats-Unis?

Je vois une nette différence entre l'hostilité à l'immigration manifestée en Europe et aux Etats-Unis. En France et au Royaume-Uni, ce sentiment me semble véritablement lié à une forme de racisme. Aux Etats-Unis, pays de migrants, il semble exprimer plutôt du "classisme". La vague de sympathie pour la droite dont on parle n'est donc en vérité pas homogène selon moi.

Par ailleurs en Europe on assiste aussi, de manière contradictoire, à de stupéfiantes formes de générosité vis-à-vis des migrants. Aux Etats-Unis, en revanche, je crains que l'on soit en train d'évoluer vers un véritable Etat policier. Pour réaliser son projet d'expulser plus de 3 millions d'immigrants sans papiers -la moitié du nombre de Juifs déportés par les nazis-, Donald Trump devra adopter des moyens extraordinaires: mobiliser des militaires, utiliser -comme pendant l'Holocauste- des wagons à bestiaux...

Vous affirmez que Habitat II a changé votre vision sur les défis des villes. Quel est votre bilan de ce rendez-vous international?

Le plus grand bénéfice de la réunion a été l'énorme partage d'informations qui a eu lieu entre planificateurs, urbanistes etc. venant des différents coins de la planète. Le document issu de Habitat III, le Nouvel agenda urbain, me semble aussi très réaliste et, comme l'Accord de Paris, exhaustif dans l'identification des problèmes qui doivent être adressés. L'approche qui consiste à lutter contre le changement climatique par une pluralité d'actions à petite ou moyenne échelle est aussi sans doute la plus pertinente.

Propos recueillis par Giulietta Gamberini