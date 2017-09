123médecins : trouver son médecin partout en France !

Trouver un médecin - et si c'était simple comme un clic de souris ? C'est ce qu'entend démontrer la plateforme 123médecins.info, un annuaire qui vient en aide aux patients pour trouver les professionnels de santé situés à proximité. Un service inestimable, au potentiel de croissance exponentiel, notamment parce qu'il pourrait bien être la réponse la plus efficace à court terme au problème des déserts médicaux.

123médecins, un service qui vient en aide aux (im)patients

C'est un geste banal, et pourtant, il s'apparente parfois à un véritable parcours du combattant : trouver un (bon) médecin près de chez soi. Même en milieu urbain, tout le monde a déjà été confronté à la difficulté de décrocher un rendez-vous avec un praticien. Le dentiste est saturé pendant les trois mois qui viennent et le chirurgien renvoie à l'année prochaine. Quant au contrôle des yeux, on a le temps de devenir complètement myope.

À l'inverse, un trop grand choix devient aussi un obstacle. Dans les grandes villes, la profusion de professionnels de santé transforme un choix simple en dilemme cornélien. Qui voir quand son médecin traitant est en vacances ou que son planning est trop chargé ? À quel spécialiste s'adresser quand on prend rendez-vous pour la première fois dans telle ou telle discipline ? À quelle porte aller taper pour une urgence ?

Il y a les patients qui doivent trouver une aiguille médicale dans une botte de foin. Et il y a les impatients qui ont besoin d'obtenir un rendez-vous au plus vite et/ou dénicher le meilleur dans sa spécialité. L'annuaire 123médecins.info est là pour répondre aux deux problématiques. L'ADN de cet annuaire peut se résumer en trois termes : rapidité (du service), proximité (des services) et professionnalisme (des praticiens).

La recherche se fait par spécialité ou par région, pour des consultations ou des urgences, auprès des médecins de jour comme des praticiens de garde. Quelques clics suffisent pour trouver le professionnel de santé le plus proche et/ou le plus pertinent. Et en bonus, 123médecins permet d'accéder à quantité de renseignements pratiques : géolocalisation, secteur de convention, horaires de consultation, modalités de paiement, etc.

Jusqu'à 3 millions de recherches mensuelles

Aujourd'hui, 123médecins est la plateforme qui regroupe le plus de praticiens : environ 1 million de professionnels y sont inscrits, représentant quelques 200 spécialités diverses et variées, dans les domaines de la médecine conventionnelle (généraliste, dentiste, dermatologue, ophtalmologue, gynécologue, pédiatre, urologue, gastro-entérologue, neurologue...) et de la médecine douce (homéopathe, kinésithérapeute, ostéopathe, masseur, etc.).

En tout, ce sont près de 3 millions de recherches qui sont effectuées tous les mois. Résultat : chaque praticien inscrit reçoit une moyenne de 10 appels mensuels en provenance de la plateforme, et jusqu'à une centaine de contacts dans les grandes agglomérations.

La raison de ce succès ? D'abord, il y a la simplicité d'usage : tout est fait pour que chacun soit en mesure de trouver le médecin dont il a besoin, même s'il n'est pas un habitué des outils digitaux. Pas besoin d'être un pro de l'Internet pour se faire soigner ! Ensuite, il y a la qualité de l'offre : les médecins qui adhèrent à la plateforme sont tous des professionnels (leur inscription est soumise à une phase de validation préalable). Enfin, il y a la gratuité du service : l'inscription est 100 % gratis.

Autant de raisons qui laissent à penser que le potentiel de croissance de la plateforme pourrait être exponentiel dans les années à venir.

Les annuaires de médecins : un remède contre les déserts médicaux ?

Et pour cause : 123médecins occupe une place majeure au sein d'une problématique qui englobe plusieurs pure players et startups du digital. Cette problématique peut être résumée de la façon suivante : l'évolution technologique peut-elle contrecarrer l'accroissement des déserts médicaux en France ?

La situation, en effet, ne laisse pas d'inquiéter. La « diagonale du vide », comme on appelle cette partie du territoire français où les médecins manquent cruellement, ne cesse de grignoter du terrain. Dans les zones les plus touchées, l'attente pour un rendez-vous avec un spécialiste peut s'élever à plusieurs mois - jusqu'à un an pour un ophtalmologue.

Les causes des déserts médicaux sont connues : médecins retraités non remplacés, jeunes diplômés qui préfèrent s'installer dans des régions dynamiques, fermeture des centres de soins et des hôpitaux considérés comme peu viables au profit d'établissements plus performants en milieu urbain...

Des solutions existent, toutes à moyen et long terme. Néanmoins, en attendant que les pouvoirs publics prennent les décisions pertinentes, ce sont les outils comme 123médecins qui mènent le bal. Précisément à travers des initiatives qui, à défaut d'amener les praticiens là où les patients sont installés, indiquent aux patients comment trouver facilement les médecins les mieux à même de répondre à leurs besoins. La télémédecine devrait, à son tour, venir soutenir cet effort.

Le potentiel économique d'une plateforme comme www.123médecins.info est donc énorme. Et précieux : car l'accès aux soins pour tous, sans attendre, est un enjeu démocratique crucial.