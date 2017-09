A la conquête de l’économie numérique africaine : interview d’Olivier Labbé (Cap DC)

Quel regard portez-vous sur l'économie numérique et la tech africaines ?

Olivier Labbé : Quand j'avais 25 ans, la Chine était un pays en voie de développement. On voit le chemin parcouru en 25 petites années ! Les promesses sont grandes pour l'Afrique. Tout retard technologique finit par se traduire par de l'innovation, notamment dans le numérique. Les jeunes Africains sont nés avec le téléphone mobile. Et aujourd'hui, plusieurs pays africains sont leaders mondiaux sur le paiement mobile, justement parce que les infrastructures bancaires que nous connaissons ailleurs ne s'y sont jamais vraiment développées. L'Afrique est à la dernière étape avant de passer à la reverse innovation : bientôt elle ne se contentera plus d'adapter des idées...

Lire la suite