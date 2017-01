Avez-vous pensé au sponsoring sportif pour votre entreprise ?

Sur le maillot ou le short des joueurs, sur les bords du terrain et dans les couloirs des stades : les marques s'affichent partout. À chacune son budget et la visibilité qui y est associée. Que recherchent les entreprises qui sponsorisent les équipes de sport françaises, qu'elles soient professionnelles ou amateurs ? La notoriété bien sûr ! Si certaines grandes marques peuvent aller jusqu'à se payer le luxe de faire rebaptiser un stade, à l'image d'Allianz ou MMA et visent une très large audience, d'autres se contentent d'une présence plus discrète, sur certains shorts, à l'image de HOP! (filiale d'Air France, ndlr). Enfin certaines, se contentent tout simplement de sponsoriser les équipes de football ou de rugby locales pour valoriser...

Lire la suite