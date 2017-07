Chamberlan : des chaussures sur-mesure grâce à une appli 3D

MyChamberlan, l'application mobile qui permet de prendre les mesures de son pied. (Crédits : BPI France)

Créer ses chaussures sur-mesure personnalisées est désormais possible ! La Maison Chamberlan a développé une application 3D unique permettant de prendre les mesures de son pied via un smartphone. Les chaussures prennent ensuite vie dans leur atelier. Une véritable innovation qui allie technologie et savoir-faire artisanal d’excellence. De quoi séduire les clientes dans le monde entier !