Crystal Device Technology se démarque dans les micros et nanotechnologies

Un peu plus de cinq ans après sa création par Marc Bouvrot-Parrate, docteur en physique et entrepreneur bisontin, Crystal Device Technology a développé une large gamme de solutions innovantes basées sur les micros et nanotechnologies.

La start-up fournit divers secteurs industriels

Avec sa technologie brevetée, l'entreprise conçoit des moteurs et des micromoteurs pour les secteurs de la robotique et des drones, des miroirs déformables pour l'aéronautique ou encore des produits qui récupèrent l'énergie avec les déplacements humains. Dans ce dernier domaine, la jeune pousse - qui vise environ 300 000 euros de chiffre d'affaires - dispose ainsi de perspectives prometteuses.

De fait, l'entreprise a développé un patch souple qui contient des...

