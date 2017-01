Delta Dore, ou l’audace internationale de la domotique française

« Si l'on veut se développer, le marché doit être mondial », résume Marcel Torrents, président du directoire de Delta Dore. Cette stratégie a mené l'ETI familiale bretonne, spécialisée dans les solutions de domotique et d'efficacité énergétique, à décider en 2008 de se renforcer à l'international, en travaillant sur deux axes : « L'Europe d'abord, en raison de la proximité technologique et normative, puis l'Asie qui se rapproche aussi en termes normatifs de nos habitudes et nos produits.»

Ainsi, si l'aventure internationale de l'entreprise, fondée en 1970, avait démarré il y a 25 ans en Espagne, Delta Dore arrive en 2009 en Chine et étend ses filiales en Europe, avant de se poser dans le sud-est asiatique. À ce jour, la société réalise 27...

