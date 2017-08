Dématérialisation : comment passer à la facture électronique

En 2020, toutes les factures seront électroniques. En fait, plus précisément, les micro-entreprises devront se plier à cette règle au 1er janvier de cette année-là. Déjà, les plus grandes sociétés y sont soumises depuis début 2017, et les ETI et PME devront s'y conformer en 2018 et 2019 respectivement.

L'État en avance sur le privé

L'objectif est de rattraper les autres pays européens, qui ont déjà pris de l'avance. La Norvège, la Finlande et le Danemark, par exemple, utilisent les factures électroniques depuis 2005... En France, seules 5 % des factures générées en 2015 étaient dématérialisées. Un argument souvent entendu pour ne pas investir concerne le coût pour se moderniser (logiciels et formation du personnel). Pourtant, le modèle...

Lire la suite