«Entreprises, pensez à l'Europe de l'Est»

Pourquoi s'intéresser à l'Europe centrale et orientale maintenant ?

Il y a deux principaux avantages. La facilité de circulation des personnes et des marchandises à la suite de l'entrée dans l'Union européenne en 2004 de dix pays1 , dont huit d'Europe de l'Est, qui ont été rejoints en 2007 par la Roumanie et la Bulgarie,. Tous les pays d'Europe centrale sont donc dans l'UE, ce qui représente une facilité en termes de formalités douanières et administratives non négligeable.

La proximité avec la France et la quasi-absence de décalage horaire, ensuite. Les principales villes françaises sont à moins de trois heures d'avion des capitales de chacun de ces pays, tandis qu'un camion peut livrer n'importe lequel de ces pays en moins de 48 heures.

