Environnement : de l’eau potable partout grâce aux valises Sunwaterlife

Plus de 750 millions de personnes soit 11 % de la population mondiale (source Unicef) sont encore privées d'eau potable. Une situation qui va s'améliorer grâce aux valises de Sunwaterlife, fondée fin 2014 à Toulouse par Christophe Camperi-Genestet et Hervé Leberre. « À l'époque, nous étions dans le solaire photovoltaïque en Afrique et nous avons constaté l'existence d'un sérieux problème d'accès à l'eau potable » évoque Christophe Camperi-Genestet.

Une valise portable : solution simple d'utilisation, robuste, autonome en énergie

La valise contient un système de purification d'eau composé d'une pompe, d'un préfiltre et de membranes de filtration. Il existe deux technologies : l'osmose inverse pour la contamination bactériologique (bactéries...

Lire la suite