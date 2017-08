Fabienne Neveux crée avec Colunching du lien autour des repas

Focus sur Colunching: réseau social qui met en lien particuliers et professionnels autour d'un repas (Crédits : BPI France)

Colunching est le premier réseau social amical et professionnel autour du repas. Gratuit et pratique, le site permet en quelques clics d’intensifier sa vie sociale et d’enrichir son réseau personnel et professionnel. La société est dirigée par Fabienne Neveux, qui a repris la marque en 2014. Portrait d’une entrepreneure persévérante.