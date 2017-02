L'Afrique, terre d'opportunités pour les PME françaises

L'Afrique : une croissance propice aux PME françaises (Crédits : Bpifrance)

En plein rattrapage, l'économie du continent africain ne présente pas que des occasions en or pour les grands groupes français, spécialisés dans les infrastructures et les services publics. Les start-up, les PME et les ETI ont elles aussi de quoi tirer leur épingle du jeu. Certaines sont d'ailleurs déjà sur place.