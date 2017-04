L'Asean, pour mettre un tigre dans le moteur des PME françaises

Cette partie du monde, qui compte 620 millions d'habitants, regorge d'opportunités pour les petites et moyennes sociétés françaises, de même que pour les grands groupes, évidemment. Regroupés au sein de l'Asean (pour Association of Southeast Asian Nations)1, fondée en 1967, ces pays, dix au total, particulièrement dynamiques, puisque les Tigres asiatiques (Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Vietnam, Philippines) en font partie, offrent d'alléchantes perspectives aussi bien en termes de consommation de biens courants que de commerce régional et de production manufacturière. Si l'Asean n'était qu'un seul pays, ce serait la septième plus grande économie du monde, avec un PIB total de 2,4 000 milliards de dollars (en 2013). Selon les...

