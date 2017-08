La start-up AFULudine a mis au point un lubrifiant non huileux

Ils travaillaient sur ce projet depuis 2008. Fabrice Lallemand, spécialiste des traitements de surface, Jean-Marie Melot, spécialiste de chimie organique et Xavier Croizard, spécialiste de la mécanique des frottements, ont réuni leurs compétences pour que jaillisse l'innovation. Elle réside dans une molécule, qui se fixe sur une surface et est incluse dans une solution à base d'eau et d'alcool. Produit à l'échelle industrielle depuis 2016, ce lubrifiant non huileux permet aux industriels qui utilisent le découpage et l'emboutissage pour la fabrication de leurs produits de sauter la phase de dégraissage ainsi que les autres étapes de nettoyage et de retraitement des effluents - avec du temps et de l'argent gagnés à la clé. Cette solution...

