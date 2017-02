La transformation numérique pousse à repenser les espaces de travail

Quelle est la qualité première d'une tablette, d'un ordinateur portable ou d'un smartphone ? Leur mobilité ! Depuis une petite dizaine d'années, ces terminaux ont rapidement modifié la manière de travailler. Désormais, on prépare un argumentaire, on répond à des courriels ou on fait un compte-rendu sans forcément se trouver physiquement au bureau.

Une alternative à l'open space

Dans ces conditions, un bureau fixe et unipersonnel a-t-il encore un sens ? Ce qui est sûr, c'est que l'espace de travail doit évoluer. « La diffusion des outils numériques au sein des entreprises ayant favorisé le développement de modes d'organisation alternatifs à l'open space, l'enjeu consiste pour elles à repenser la construction de leurs espaces de travail afin...

