Le CDO, acteur clé de la transformation numérique

L'Oréal, Accor, Total ou LVMH... Ces grandes entreprises françaises ont un point commun : celui de s'être dotées d'un CDO au cours des deux dernières années. Derrière cet acronyme se cache un dirigeant d'un nouveau genre, le Chief Digital Officer.

Sa mission ? Assurer la transformation numérique d'une entreprise. Ainsi, le CDO définit les objectifs du plan de transformation digitale et les intègre dans la vision stratégique plus large de l'entreprise. C'est à lui de sélectionner, présenter et intégrer les outils numériques, qu'ils soient matériels (tablettes, imprimantes 3D ou autres objets connectés) ou immatériels (logiciels organisationnels, plateformes collaboratives, etc.). Ce poste est donc par définition temporaire, mais la mission...

Lire la suite