Le mot de la semaine : EPV

comme EPV (Entreprises du Patrimoine Vivant). Au même titre qu'au Japon, certains artistes et artisans sont officiellement considérés comme des trésors nationaux vivants, le label EPV, créé en 2005 (et attribué pour cinq ans renouvelables), distingue des entreprises détenant « un savoir-faire rare, renommé ou ancestral », qui repose sur « des techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire ». Baccarat, les soieries Jean Roze, le Studio Harcourt, Eno, Piano Nebout et l'huilerie Vigean, entre autres, font partie des labellisés.

Savoir-faire d'excellence, entre tradition et innovation

Atout essentiel de notre patrimoine français, les savoir-faire d'excellence doivent, en plus de sauvegarder leurs techniques...

Lire la suite