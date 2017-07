Le mot de la semaine : FabLab

comme « FabLab » pour fabrication laboratory, soit un atelier de fabrication numérique où l'on réalise des objets grâce à des imprimantes 3D, des découpeuses laser et autres outils. Pour être labellisés FabLab par le Massachusetts Institute of Technology (MIT), où est né le concept, ces lieux ouverts aux entrepreneurs, aux designers, aux bricoleurs... doivent être publics. Et ils ne cessent de fleurir à travers le monde, comme en France où même un festival, à Toulouse, leur est dévolu ! En dehors de la charte du MIT, les fablabs d'entreprises soucieuses d'accélérer l'innovation, ne sont pas en reste.

Les FabLabs vus par Bpifrance Le Lab

L'objectif : créer de l'émulation au sein d'espaces d'échange et de partage

Lire la suite