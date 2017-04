Le mot de la semaine : TEE

comme Transition Energétique et Ecologique. Plus question de dépenser des ressources non renouvelables et responsables du réchauffement climatique. Place à la TEE, qui, depuis la loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015, a pour ambition de toucher chaque citoyen, entreprise, administration et collectivité. Soit plus de 150 dispositions, concernant notamment la construction, les transports et le développement des énergies renouvelables, souvent assorties d'aides et d'avantages fiscaux

Changeons notre regard sur l'innovation

Souvent perçue comme une contrainte par les entreprises, la TEE peut surtout être un puissant levier de différenciation et d'innovation. Découvrez ce nouveau regard sur la TEE dans l'étude «...

Lire la suite