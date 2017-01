Mephisto, ambassadeur de la chaussure française

Elles sont portées par des vedettes telles que Sean Connery ou Charlize Theron et il paraît que Luciano Pavarotti en commandait par dizaines... Et pour cause, les chaussures Mephisto ont pour marque de fabrique la qualité et le confort. Fondée il y a un peu plus de cinquante ans par Martin Michaeli, un jeune ingénieur de la chaussure dont l'ambition était - ni plus ni moins - de créer la meilleure chaussure au monde, l'entreprise a dès ses débuts franchi les frontières. D'ailleurs, le choix du nom Mephisto, qui se comprend dans toutes les langues, n'était pas un hasard.

80 % du C.A. à l'export

De fait, la société a commencé à vendre ses modèles en Allemagne dès 1965. Belgique, Pays-Bas, Suisse, Autriche... ont été autant de premiers...

