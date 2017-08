Mobilité : tout un modèle à réinventer

Le modèle classique actuel de la mobilité dans les métropoles, axé sur l'autosolisme et sur les lourdes infrastructures de transports en commun, serait-il dans une impasse ? De plus en plus d'usagers en font en tout cas le constat et recherchent des solutions plus souples et plus multimodales. Conscientes de ce point de bascule, plusieurs start-up se mobilisent et inventent de nouveaux services, tout particulièrement à Bordeaux, qui se hisse régulièrement sur les premières marches du podium des métropoles françaises les plus embouteillées.

Basée à Bordeaux, Qucit s'appuie sur l'open data et est spécialisée dans les applications prédictives pour faciliter la mobilité urbaine et optimiser le travail des gestionnaires d'infrastructures. La...

