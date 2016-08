NaturalPad soigne les seniors par le jeu vidéo

Le jeu vidéo : un moyen de motivation

Parcourir la mer ou les cieux, préparer des recettes de cuisine, dessiner à l'encre virtuelle des estampes japonaises... tout en réalisant des exercices physiques ! Tel est le concept élaboré par la start-up montpelliéraine NaturalPad, à l'origine de la plateforme MediMoov qui regroupe une série de serious games fondés sur le mouvement, dans un objectif de rééducation physique ou de maintien en forme des personnes âgées ou en perte d'autonomie. D'un côté, un PC ou un écran sur lequel défile le jeu vidéo. De l'autre, le « gamer » qui, via notamment un système de capture de mouvements et grâce aux algorithmes développés par la start-up, joue en faisant bouger son corps. Le jeu vidéo est utilisé comme...

