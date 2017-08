OliKrom et ses pigments intelligents, symboles de la deep tech

Dans une étude parue en avril dernier, le Boston Consulting Group et l'organisme Hello Tomorrow indiquent que le nombre de start-up appartenant au nouveau courant de la

deep tech

augmente très rapidement. Par

deep tech

on entend de véritables innovations de rupture. Quelque 3 500 start-up issues de la recherche ont ainsi été recensées dans le monde entier par le fonds anglais Atomico en 2015, et le nombre de créations a quintuplé chaque année depuis 2011 de part et d'autre de l'Atlantique.

Basée à Pessac, près de Bordeaux,

OliKrom

fait partie de ces nouvelles venues. Née des travaux de Jean-François Létard, ancien directeur de recherches au CNRS, menés au sein de l'Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux, OliKrom a développé...

