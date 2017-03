Quatre façons de faire de l’open innovation

L'open innovation, qui consiste à innover de manière ouverte, notamment grâce à des idées et des expertises venues de l'extérieur de l'entreprise, fait aujourd'hui partie du vocabulaire des affaires. On entend d'ailleurs surtout parler d'open innovation lorsqu'il s'agit pour un groupe ou un secteur d'activités d'opérer la fameuse transformation numérique. Comme l'a expliqué Matei Gheorghiu, doctorant en sociologie et diplômé de l'EHESS, lors d'une conférence dans le cadre de l'Adaweek, en novembre dernier, « l'innovation ouverte est avant tout l'illustration d'un changement de paradigme, induit par les nouvelles technologies. »

Quatre types de dispositifs d'innovations ouvertes sont possibles. Petit tour d'horizon.

Les incubateurs et

Lire la suite