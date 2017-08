SFRI, le pari de l’international

Née en 1977 en Gironde, SFRI Medical Diagnostics a été reprise en 2004 par Gilles Mougin. Mal en point, la société ne réalise alors que 230 000 euros de chiffre d'affaires, après être déjà passée par un dépôt de bilan en 2001. Installée à Saint-Jean-d'Illac, à quelques dizaines de kilomètres de Bordeaux, l'entreprise décide de tout miser sur l'international pour se redresser. Spécialisée dans le développement d'instruments d'analyse et de réactifs en hématologie et biochimie, SFRI vise principalement le marché des petits et moyens laboratoires d'analyses biologiques.

« Notre business modèle, c'est Nespresso avec ses machines à café et ses capsules. SFRI vend des automates et des réactifs, qui, comme les capsules de café, peuvent être...

