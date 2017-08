Devez-vous absolument souscrire une assurance scolaire ?

Mais, qu'en est-il de l'assurance scolaire ? Quelle est son utilité ? Est-elle seulement obligatoire ? Toutes les explications dans la suite de cet article.

A quoi sert l'assurance scolaire ?

L'assurance scolaire permet de garantir les dommages subis par l'enfant scolarisé mais aussi ceux qu'il pourrait causer.

Avec la garantie responsabilité civile (RC), cette assurance peut jouer dans le cas où votre enfant cause un dommage à un tiers. Il peut s'agir par exemple de l'un de ses camarades de classe.

Ensuite, grâce à la garantie accident corporel, votre enfant est couvert pour les dommages qu'il pourrait subir, peu importe si un tiers identifié est impliqué.

Enfin, ce contrat d'assurance peut renfermer des garanties complémentaires pour la perte ou la casse des lunettes de l'enfant, la casse du matériel de classe, le vol de son cartable ou de son matériel de sport, le racket,...etc.

Quand l'assurance scolaire est-elle obligatoire ?

Afin de déterminer si la souscription d'une assurance scolaire est obligatoire ou présente simplement un caractère facultatif, il convient de procéder à une distinction.

Ainsi, il est obligatoire de souscrire une telle assurance pour les activités facultatives comme par exemple les classes de découverte ou les séjours linguistiques à l'étranger.

En revanche, l'assurance scolaire n'est plus obligatoire dans le cas des activités scolaires qui sont organisées aux horaires habituels de la classe.

Notez enfin qu'il n'est pas nécessaire de souscrire cette assurance si vous possédez déjà une assurance individuelle accidents ou une garantie des accidents de la vie - on parle aussi de « GAV ». Sachez également que nombreuses sont les assurances habitation qui couvrent la responsabilité civile. Mortalité : vérifiez attentivement vos différents contrats d'assurance avant de sauter le pas et de craquer pour l'assurance scolaire. Cette précaution préalable vous évitera de devoir composer avec des doublons d'assurance et de payer plusieurs fois pour une protection équivalente.