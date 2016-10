Groupe PAROT lance son introduction en Bourse

Le Groupe Parot est l'un des acteurs majeurs de la distribution de véhicules en France, mais vous vous définissez aussi comme un « fournisseur de mobilité ». Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?

Au-delà de la vente de véhicules particuliers et commerciaux, neufs et d'occasion, nous proposons en effet des services associés tels que l'entretien, la réparation, des solutions de financement ou encore des assurances. En outre, nous développons actuellement une offre digitale entièrement « packagée » de vente de véhicules d'occasion, adaptée aux nouveaux usages, qui sera disponible d'ici l'été 2017.

Autofinancé depuis votre création, vous lancez votre introduction sur Alternext Paris en vue de lever entre 9 et 12 M€. Pouvez-vous nous expliquer votre stratégie ?

Après notre doublement de taille réalisé entre 2001 et 2014, nous souhaitons accélérer notre dynamique de croissance forte et rentable au cours des prochaines années, notamment sur le segment des véhicules particuliers et d'occasion.

Cette levée de fonds sera destinée au financement de notre plan stratégique, engagé depuis 2015. Il vise tout d'abord à développer notre maillage sur le territoire français - nous allons notamment financer l'acquisition en cours du Groupe Behra (un distributeur abritant 7 concessions pour 80 M€ de chiffre d'affaires) qui nous permet de nous implanter dans 3 nouveaux départements, dont l'Ile-de-France. L'augmentation de capital va également financer une partie de l'investissement consacré au lancement de notre offre 100 % digitale de ventes de véhicules d'occasion, prévu mi-2017.

Enfin, notre introduction en bourse va nous doter d'une notoriété renforcée auprès de nos partenaires actuels et futurs.

Quels sont vos objectifs à moyen terme ?

A horizon 2020, nous avons pour objectif de nous hisser dans le Top 10 français des acteurs indépendants de la distribution automobile et de dépasser les 600 M€ de chiffre d'affaires pour plus de 40 000 véhicules vendus par an.